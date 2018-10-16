Порошенко обвинил Россию в авиаударах по Украине

«Учения нужны для того, чтобы продемонстрировать, что цена для России, которая использует воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой», — отметил украинский лидер, не уточнив, где и когда якобы совершались авиаудары.

Он подчеркнул, что Киев не «спрашивает у России, что мы должны делать на своей земле».

«Мы боремся за свободу, мы боремся за демократию. Мы очень ценим прочную и надежную позицию, которую демонстрируют наши американские партнеры и партнеры по НАТО», — заявил Порошенко.