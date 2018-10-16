В Гаркалнском крае на газозаправочной станции в результате пожара погиб один человек

В 5.01 пожарные получили информацию о том, что на газозаправочной станции горит одна из построек. Прибыв на место происшествия, они установили, что горит здание площадью 50 квадратных метров. В пожаре погиб находившийся в нем человек. В 7.30 пожар был ликвидирован.