CNN: пропавший саудовский журналист погиб в ходе допроса, который "пошел не так"

Саудовцы готовят доклад, в котором планируют признать, что смерть журналиста наступила в процессе допроса, который, согласно источникам, должен был привести к его похищению из Турции и тайной доставке в Саудовскую Аравию, сообщает CNN 16 октября.

Источники телеканала утверждают, что, хотя содержание доклада еще может быть скорректировано, на сегодняшний день ясно, что убийство Хашогги не было преднамеренным. Саудовские власти отмечают, что операция была проведена без разрешения и "прозрачности". Предполагается, что виновные будут привлечены к ответственности.

Последний раз журналиста, проживающего в США, видели 2 октября, когда он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы для женитьбы на турецкой невесте. Девушке, прождавшей несколько часов, заявили, что ее жених ушел. Однако он так и не вышел на связь. По данным турецких СМИ, Apple Watch, переведенные в режим записи и синхронизированые с iPhone, который Хашогги оставил своей невесте, записали допрос, пытки и убийство журналиста, передает newsru.com.