Вт, 16.10.2018
Я понимаю, что Olainfarm - лакомый кусок, и многие хотят его откусить. Но, боюсь, что пока этот кусок будут делить нынешними методами, его ценность значительно упадет. Салвис Лапиньш, представитель миноритарных акционеров Olainfarm

Вейонис провозгласил поправки к Конституции об открытом избрании президента

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Раймонд Вейонис

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Президент Раймонд Вейонис провозгласил поправки к Конституции, предусматривающие избрание президента Латвии в парламенте открытым голосованием, сообщается в официальном издании "Латвияс Вестнесис".

Сейм принял эти поправки 4 октября. Их поддержали 85 депутатов, против были три парламентария.

Согласно прежней редакции Конституции, выборы президента в парламенте были закрытыми.

Поправки к Конституции вступят в силу 1 января 2019 года. Также необходимо внести соответствующие изменения в закон о выборах президента.

Поправки к Конституции об открытом избрании президента подали депутаты фракции Латвийского объединения регионов.

В свою очередь Союз "зеленых" и крестьян внес на рассмотрение в Сейм поправки к Конституции о всенародном избрании президента.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ