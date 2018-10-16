Сначала задачи, потом - должности

Предложенная Новой консервативной партией (НКП) модель правящей коалиции вызывает больше вопросов, чем ответов, заключили другие прошедшие в Сейм партии.
"Мы еще слишком далеки от того, чтобы можно было говорить о распределении сфер ответственности в правительстве, учитывая, что еще нет ясности о том, какие партии вообще готовы войти в коалицию, и во главе с каким премьером", - заявил вчера после заседания правления национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ его председатель Райвис Дзинтарс.
А кандидат этой партии на пост премьера Роберт Зиле подчеркнул, что намного важнее распределения должностей договориться о целях и задачах, ради выполнения которых это правительство вообще и формируется.
Такое же мнение вчера после совместного заседания правления "Нового Единства" и избранных от него в Сейм депутатов высказал председатель этого объединения партий Кришьянис Кариньш.
"Мы не можем согласиться с составом правительства, если неясно его содержание", - сказал он.
"Новое Единство" смущает, например, то, что НКП предлагает назначить министром иностранных дел карьерного дипломата, то есть чиновника, а не политика, пояснил Кариньш, пишет Latvijas avize.