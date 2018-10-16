Сначала задачи, потом - должности

"Мы еще слишком далеки от того, чтобы можно было говорить о распределении сфер ответственности в правительстве, учитывая, что еще нет ясности о том, какие партии вообще готовы войти в коалицию, и во главе с каким премьером", - заявил вчера после заседания правления национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ его председатель Райвис Дзинтарс.

А кандидат этой партии на пост премьера Роберт Зиле подчеркнул, что намного важнее распределения должностей договориться о целях и задачах, ради выполнения которых это правительство вообще и формируется.

Такое же мнение вчера после совместного заседания правления "Нового Единства" и избранных от него в Сейм депутатов высказал председатель этого объединения партий Кришьянис Кариньш.

"Мы не можем согласиться с составом правительства, если неясно его содержание", - сказал он.