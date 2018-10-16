Otava Yo представит рижанам новый альбом

Между новым релизом и предыдущим альбомом группы прошло пять лет, кардинально изменивших судьбу Otava Yo, превратившейся из локально известного питерского коллектива в одну из ярчайших звёзд российской фолк-сцены, востребованную не только в России, но и за рубежом. Широкая известность, международные премии, аншлаговые концерты по всему миру - всё это вместилось в пять прошедших лет, и всё это нашло своё отражение в новом альбоме, самой зрелой работе группы за всю историю своего существования.