Вт, 16.10.2018
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Otava Yo представит рижанам новый альбом

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ФОТО: Пресс-фото

В воскресенье, 25 ноября группа Otava Yo выступит в клубе Melna Piektiena. Коллектив отметит долгожданный выход своего пятого студийного альбома, который получил название "Любишь ли ты". 

Между новым релизом и предыдущим альбомом группы прошло пять лет, кардинально изменивших судьбу Otava Yo, превратившейся из локально известного питерского коллектива в одну из ярчайших звёзд российской фолк-сцены, востребованную не только в России, но и за рубежом. Широкая известность, международные премии, аншлаговые концерты по всему миру - всё это вместилось в пять прошедших лет, и всё это нашло своё отражение в новом альбоме, самой зрелой работе группы за всю историю своего существования. 

ФОТО: Otava Yo/ пресс-фото

В альбом вошли девять треков, среди них - хорошо известные по видеоклипам "Ой, Дуся, ой, Маруся" и "Сумецкая", ставшая суперхитом в YouTube, собрав там более 17 миллионов просмотров. Весёлые юмористические песни, визитная карточка Otava Yo, соседствуют на альбоме с монументальными лирическими полотнами, такими, как 8-минутный заглавный трек "Любишь ли ты?" 

Начало концерта в 19.00. Билеты в продаже на портале ticketshop.lv.

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