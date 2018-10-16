Вт, 16.10.2018
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Audi готовит рестайлинг своей эмблемы "четырех колец" А что взамен?

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Audi SQ2

ФОТО: Audi

В ближайшее время Audi может сменить знаменитые канонические "четыре кольца"? А что взамен?

Как сообщает издание QuattroWorld, новые товарные знаки уже зарегистрированы в Германии и США. В них представлены два возможных новых варианта, которые напоминают существующую эмблему: четыре связанных неполных круга и две пары взаимосвязанных между собой кругов.

Пока не ясно, будут ли эти знаки использоваться самой компанией Audi или же они предназначены для будущих суббрендов. Но по мнению экспертов, второе - более вероятно, так как Audi намерена выделить из своей линейки новые электрокары, первый из которых был официально представлен в Сан-Франциско в сентябре 2018 года - кроссовер e-tron.

Кстати, знаменитые четыре кольца Audi появились в 1932 году, когда четыре борящихся за выживание автопроизводителя объединились под корпоративным флагом Auto Union - Audi, DKW, Wanderer и Horch.

Логотипом этого объединения стали четыре связанных в цепь кольца, внутри каждого из которых помещались логотипы компаний. Однако такая эмблема оказалась слишком перегруженной, и в 1949 году логотип избавили от названий - остались лишь четыре кольца и надпись "Auto Union".

До наших дней из всех компаний дожила лишь марка Audi, которая и унаследовала кольца.

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