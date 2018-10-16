Возле IKEA начинается строительство жилых домов

В районе Дрейлини, неподалеку от недавно открытого мебельного магазина IKEA, начинается строительство 16 многоквартирных домов.
Компания по развитию недвижимости "Bonava Latvija", инвестируя 40 млн евро, начала реализацию большого проекта из 16 многоквартирных домов "Dreilinga mājas" в районе Дрейлини.
Проект будет находиться на территории между ротационными кольцами улиц Лубанас и Бикерниеку, и его планируется развивать в несколько этапов в течение пяти лет.
"Проект «Dreilinga mājаs» будет самым крупным до сих пор проектом такого типа в районе Дрейлини. Создавая новые места для проживания почти 2000 человек, мы внесем существенный вклад в развитие жилого фонда столицы. Современные квартиры в этом проекте обязательно понравятся семьям и молодым специалистам, которые находятся в поисках своего первого качественного жилья. Зеленая, спокойная среда, всего около 20 минут езды до центра Риги, качественно построенные и функциональные квартиры мы предлагаем купить по очень конкурентоспособным ценам", - говорит председатель правления Bonava Latvija Марек Клявиньш.
Дополнительно жильцам будет доступен благоустроенный променад вдоль речки, которая вьется по восточной границе территории и впадает в большой пруд на северо-востоке.
Проект "Dreilinga mājas" предусматривает 16 пятиэтажных домов на более чем 700 квартир, которые будут построены на огороженной и озелененной территории.
Строительство будет проходить в шесть этапов, строительные работы планируется завершить до 2023 года.
В настоящее время начата продажа квартир в первом доме проекта, и потенциальные жильцы могут резервировать квартиры. В пятиэтажном доме будет 58 функциональных 2-4-комнатных квартир продуманной планировки с удобными, просторными балконами и садиками для жильцов первого этажа. Для каждой квартиры без дополнительной платы доступна индивидуальная кладовка. Стоимость двухкомнатной квартиры с полной отделкой в новом проекте составит от 56 000 евро. Строительство первого дома начнется уже в этом году.