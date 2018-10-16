Возле IKEA начинается строительство жилых домов

Компания по развитию недвижимости "Bonava Latvija", инвестируя 40 млн евро, начала реализацию большого проекта из 16 многоквартирных домов "Dreilinga mājas" в районе Дрейлини.

Проект будет находиться на территории между ротационными кольцами улиц Лубанас и Бикерниеку, и его планируется развивать в несколько этапов в течение пяти лет.

"Проект «Dreilinga mājаs» будет самым крупным до сих пор проектом такого типа в районе Дрейлини. Создавая новые места для проживания почти 2000 человек, мы внесем существенный вклад в развитие жилого фонда столицы. Современные квартиры в этом проекте обязательно понравятся семьям и молодым специалистам, которые находятся в поисках своего первого качественного жилья. Зеленая, спокойная среда, всего около 20 минут езды до центра Риги, качественно построенные и функциональные квартиры мы предлагаем купить по очень конкурентоспособным ценам", - говорит председатель правления Bonava Latvija Марек Клявиньш.

ФОТО: Пресс-фото

Дополнительно жильцам будет доступен благоустроенный променад вдоль речки, которая вьется по восточной границе территории и впадает в большой пруд на северо-востоке.

Проект "Dreilinga mājas" предусматривает 16 пятиэтажных домов на более чем 700 квартир, которые будут построены на огороженной и озелененной территории.

Строительство будет проходить в шесть этапов, строительные работы планируется завершить до 2023 года.