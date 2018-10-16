Мобильник вместо дорожных полицейских: разъехаться после ДТП станет куда проще

Он рассказал, что сейчас часто происходят ситуации, когда после ДТП можно обойтись заполнением согласованного сообщения, а не привлекать полицию, однако этого не делается, так как у водителей нет бумажного бланка для заполнения.

Поэтому через несколько месяцев планируется ввести мобильное приложение, в котором водители смогут заполнить согласованное сообщение в электронном виде. По словам Абашина, это значительно облегчит и ускорит работу вовлеченных сторон. Информацию о ДТП автоматически будет попадать в распоряжение LTAB, страховой компании, Госполиции и Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Приложение будет бесплатным, его смогут использовать все застрахованные клиенты.