Мобильник вместо дорожных полицейских: разъехаться после ДТП станет куда проще

Вскоре согласованные сообщения после ДТП можно будет заполнить в электронном виде, утром во вторник в интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT заявил председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) Янис Абашинс, сообщает агентство ЛЕТА.
Он рассказал, что сейчас часто происходят ситуации, когда после ДТП можно обойтись заполнением согласованного сообщения, а не привлекать полицию, однако этого не делается, так как у водителей нет бумажного бланка для заполнения.
Поэтому через несколько месяцев планируется ввести мобильное приложение, в котором водители смогут заполнить согласованное сообщение в электронном виде. По словам Абашина, это значительно облегчит и ускорит работу вовлеченных сторон. Информацию о ДТП автоматически будет попадать в распоряжение LTAB, страховой компании, Госполиции и Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).
Приложение будет бесплатным, его смогут использовать все застрахованные клиенты.
Отметим, что заполнение согласованного сообщения возможно лишь в случаях, если в ДТП вовлечены два транспортных средства, а водители могут договориться об обстоятельствах аварии, если не пострадали люди, не нанесен ущерб имуществу третьего лица, а у транспортных средств не появились повреждения, из-за которых на них запрещено ездить. В любой другой ситуации автоводители должны сообщать об аварии Госполиции.