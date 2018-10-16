На своем первом публичном мероприятии после официального объявления о беременности Меган Маркл появилась в светлом платье в деловом стиле, которое подчеркнуло небольшой еще животик будущей мамы. Наряд герцогиня Сассекская дополнила украшениями, которые очень многое значат для принца Гарри... Серьгами и браслетом его мамы - принцессы Дианы.