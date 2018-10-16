Вт, 16.10.2018
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Герцогиня Сассекская вышла в свет в украшениях принцессы Дианы Животик уже виден?

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ФОТО: PA/Scanpix

На своем первом публичном мероприятии после официального объявления о беременности Меган Маркл появилась в светлом платье в деловом стиле, которое подчеркнуло небольшой еще животик будущей мамы. Наряд герцогиня Сассекская дополнила украшениями, которые очень многое значат для принца Гарри... Серьгами и браслетом его мамы - принцессы Дианы.

Эти серьги-бабочки принцесса Диана надевала во время своего путешествия в Канаду, куда она отправилась вместе с мужем, принцем Чарльзом.

Поездка состоялась в 1986 году, и принцу Гарри на тот момент было всего полтора года.

Меган в этот раз остановила свой выбор на платье австралийского дизайнера Карен Джи (бренд Karen Gee), стоимость которого - 1800 долларов.

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