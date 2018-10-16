Эр-Рияд готов признать убийство журналиста Хашогги

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников в понедельник, 15 октября, Эр-Рияд готовит заявление, в котором смерть Хашогги будет названа результатом неудачно проведенной спецоперации по его похищению.

По этой информации, допрос Хашогги в консульстве может быть назван частью операции, которая была проведена тайно и без согласования с саудовскими властями. При этом Эр-Рияд заявит о намерении привлечь к ответственности всех, кто причастен к случившемуся, пояснил один из собеседников CNN, отметив, что официальное заявление пока еще готовится и его содержание может быть изменено, передает Deutsche Welle.