"Olainfarm" заключил новые договоры о расширении производства

"Olainfarm" заключило договоры с партнерами в Японии, Украине, России и Италии.

Как отметил председатель правления предприятия Олег Григорьев, "Olainfarm" участвует в этом фармацевтическом форуме с 1997 года, и этот формат дает отдачу бизнесу и узнаваемость предприятию на международном уровне.

На стенде предприятия на выставке в Мадриде было представлено также ООО "Silvanols".

В этом году в "CPhI Worldwide" участвовали более 2500 компаний, выставку посетили свыше 45 тыс. человек из 150 стран.

Как сообщалось, чистая прибыль концерна "Olainfarm" в первом полугодии 2018 года составила 5,78 млн евро, что на 1% больше, чем годом ранее, нетто-оборот - 61,8 млн евро, на 1% меньше.