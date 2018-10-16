Вт, 16.10.2018
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"Olainfarm" заключил новые договоры о расширении производства

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"Olainfarm"

ФОТО: Lita Krone/LETA

Фармацевтическое предприятие АО "Olainfarm" на прошлой неделе участвовало в международной фармацевтической выставке "CPhI Worldwide 2018" в Мадриде, где заключило несколько новых договоров о сотрудничестве в расширении производства, сообщила агентству ЛETA представитель предприятия Дана Хасана.

"Olainfarm" заключило договоры с партнерами в Японии, Украине, России и Италии.

Как отметил председатель правления предприятия Олег Григорьев, "Olainfarm" участвует в этом фармацевтическом форуме с 1997 года, и этот формат дает отдачу бизнесу и узнаваемость предприятию на международном уровне.

На стенде предприятия на выставке в Мадриде было представлено также ООО "Silvanols".

В этом году в "CPhI Worldwide" участвовали более 2500 компаний, выставку посетили свыше 45 тыс. человек из 150 стран.

Как сообщалось, чистая прибыль концерна "Olainfarm" в первом полугодии 2018 года составила 5,78 млн евро, что на 1% больше, чем годом ранее, нетто-оборот - 61,8 млн евро, на 1% меньше.

Акции "Olainfarm" котируются по официальному списку биржи "Nasdaq Riga".

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