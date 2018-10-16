Флойд Мейвезер принял вызов Хабиба Нурмагомедова

Непобежденный 41-летний боксер по прозвищу "Деньги" призвал ведущие американские телеканалы, а также развлекательный комплекс в Лас-Вегасе, достать свои чековые книжки.

"CBS, Showtime и MGM Grand - готовьте деньги. Хабиб бросил мне вызов. Сделаем опять Лас-Вегас великим", - написал Флойд.

При этом россиянин тут же отверг предложение американца о месте проведения поединка. "Не Вегас, они не хотят отдавать мои деньги", - был ответ.

Напомним, что Атлетическая комиссия штата Невада заморозила выплату гонорара Нурмагомедова за победу в титульном поединке с ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе, после которого россиянин пошел драться в зрительный зал. По окончании разбирательств по данному инциденту из гонорара Хабиба будет удержан штраф, размер которого исчисляется сотнями тысяч долларов.

В воскресенье 30-летний российский боец предложил американцу провести очный поединок, дабы выявить единственного "короля джунглей". Нурмагомедов, предпочитающий борцовскую технику ударной, не уточнил, по правилам какого вида спорта он хочет провести поединок с боксером.

По поводу шансов Хабиба в боксерском поединке высказался отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

"Хабиб будет иметь шансы по правилам бокса, шансы у него будут выше, чем у Макгрегора, - заявил он ТАСС. - Хабиб будет идти в клинч вблизи. Я бы хотел, чтобы в нашем углу были лучший специалист в мире бокса Анатолий Ломаченко и Майк Тайсон".