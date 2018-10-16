На Лиепайском шоссе по пути на вызов внезапно загорелась скорая помощь

В автомобиле находились только сотрудники службы, ни один из них не пострадал.

Данное транспортное средство использовалось уже 10 лет, и, несмотря на то, что Служба неотложной помощи чаще всего использует автомобили, приобретенные в течение последних пяти лет, иногда приходится пользоваться и более старыми.

Как рассказала представитель службы Илзе Букша, в течение последних пяти лет NMPD с помощью средств структурных фондов ЕС удалось обновить используемый ежедневно автопарк, при этом старые машины регулярно обслуживаются и проверяются. По этому причине возгорание данного транспортного средства будет оцениваться подробнее, чтобы понять, что произошло.