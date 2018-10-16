Венгерским бездомным за ночевку на улице отныне грозит тюрьма

В Венгрии вступил в силу закон, запрещающий бродяжничество. В частности, венгерским бездомным отныне нельзя спать на улицах. Однако ночлежек на всех не хватит.
Найденный ночью спящим на лавочке сперва получит предупреждение, однако после четвертого предупреждения нарушителя задержат. Ему будет грозить наказание в виде обязательных работ или даже тюремного заключения, сообщает NEWSru Israel со ссылкой на венгерскую прессу.
Новый закон предписывает бродягам останавливаться в ночлежках, однако, в частности, в Будапеште на 30 тысяч бездомных приходится всего 20 тысяч мест в таких заведениях, передает Newsru.com.
Закон приняли не сразу: ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, занимающий жесткую позицию в отношении массовой миграции, уже пытался криминализовать бродяжничество, но тогда вмешался суд.