Венгерским бездомным за ночевку на улице отныне грозит тюрьма

Найденный ночью спящим на лавочке сперва получит предупреждение, однако после четвертого предупреждения нарушителя задержат. Ему будет грозить наказание в виде обязательных работ или даже тюремного заключения, сообщает NEWSru Israel со ссылкой на венгерскую прессу.

Новый закон предписывает бродягам останавливаться в ночлежках, однако, в частности, в Будапеште на 30 тысяч бездомных приходится всего 20 тысяч мест в таких заведениях, передает Newsru.com.