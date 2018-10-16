Вт, 16.10.2018
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  • Первая ракетка мира Симона Халеп демонстрирует навыки владения футбольным мячом

Первая ракетка мира Симона Халеп демонстрирует навыки владения футбольным мячом видео

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Симона Халеп

ФОТО: Reuters/LETA

Лидер мирового рейтинга румынская теннисистка Симона Халеп не только умело обращается с теннисным мячиком на корте, но и мастерски владеет футбольным мячом. В этом можно убедиться, посмотрев видеоролик на котором 27-летняя теннисистка 40 раз подряд чеканит футбольный мяч, не давая тому упасть на землю.

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