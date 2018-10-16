Первая ракетка мира Симона Халеп демонстрирует навыки владения футбольным мячом

Лидер мирового рейтинга румынская теннисистка Симона Халеп не только умело обращается с теннисным мячиком на корте, но и мастерски владеет футбольным мячом. В этом можно убедиться, посмотрев видеоролик на котором 27-летняя теннисистка 40 раз подряд чеканит футбольный мяч, не давая тому упасть на землю.