Экс-глава НАТО рассказал, из-за кого в мировой политике «хаос»

Внешнеполитический подход президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» не является частью решения проблемы восстановления международного порядка, заявил в интервью американскому телеканалу CNBC бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
По словам экс-генсека НАТО, только Соединенные Штаты обладают «глобальным охватом» действий для того, чтобы восстановить международный порядок и право.
Однако сложность заключается в том, что американский лидер Дональд Трамп отошел от мировой политики, именно поэтому в настоящее время происходит «хаос», считает Расмуссен.
«Мир нуждается в лидерстве, и только американцы могут обеспечить это лидерство», — сказал экс-генсек НАТО.
Как отмечает телеканал, ранее Расмуссен заявил, что считает Соединенные Штаты единственным государством с «материальным и моральным величием» для того, чтобы способствовать миропорядку и предотвратить политический хаос.
CNBC добавляет, что критика Трампа звучит в тот момент, когда между Западом и Саудовской Аравией вспыхнула дипломатическая напряженность. Она связана с исчезновением журналиста Джамаля Хашогги, который работал с The Washington Post. Уроженец Саудовской Аравии перестал выходить на связь после посещения посольства королевства в Стамбуле. Как отмечает американский телеканал, данный инцидент спровоцировал международный протест против богатого нефтью королевства, а также всколыхнул финансовые рынки, передает Gazeta ru.
Как рассказал бывший глава НАТО, существует «риск» того, что Трамп будет переизбран на президентских выборах в 2020 году, а значит будет работать вплоть до 2024, говорится в материале. По его словам, Европа несет ответственность за предоставление американцам платформы для их «глобального лидерства». Однако самой Европе необходимо «сделать больше, чтобы помочь американцам осуществлять это лидерство», подчеркнул Расмуссен.
Рассмусен занимал пост генерального секретаря НАТО с 2009 по 2014 год. До этого он в течение восьми лет занимал пост премьер-министра Дании.