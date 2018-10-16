Вт, 16.10.2018
Я понимаю, что Olainfarm - лакомый кусок, и многие хотят его откусить. Но, боюсь, что пока этот кусок будут делить нынешними методами, его ценность значительно упадет. Салвис Лапиньш, представитель миноритарных акционеров Olainfarm

В Ригу вернется представление на музыку Вивальди

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Пресс-фото

28 октября в "Арена Рига" снова будет представлено шоу VIVALDIANNO, посвященное гению эпохи барокко Антонио Вивальди.

Посетители снова смогут окунуться в атмосферу эпохи барокко и насладиться ярким действием, где история жизни Антонио Вивальди предстает через его классические композиции, эмоционально и художественно объединенные с элементами рок-музыки и дополненные трехмерными видеоэффектами и хореографией.

Продюсер - Михал Дворжак, лауреат множества международных премий,  работавший с такими выдающимися композиторами, как Питер Гэбриель, Ханс Циммер, так характеризует свое детище: "VIVALDIANNO. Город зеркал – это уникальный проект грандиозного масштаба. И в нём удивительно всё: композиция, команда создателей, реализация совершенно новых, нестандартных идей и, конечно, великолепная плеяда "звезд" - музыкантов, воплощающих шоу!"

Либретто написано чешским музыкантом, сценаристом и драматургом - Томашем Белко. Шоу демонстрируется с субтитрами на русском языке.

Стиль визуальной концепции создан Косуке Сугимото, известным японским художником, мультипликатором и режиссером в одном лице, обладателем KANAZAWA Digital Creative Award 2012, YouTube Video Awards Japan 2009 и многих других наград.

Напомним, в марте 2016 года состоялась рижская премьера VIVALDIANNO, снискавшая многочисленные овации и оставившая яркое впечатление на почти две тысячи зрителей. 

ФОТО: Пресс-фото

Читать также

Актуально

НАВЕРХ