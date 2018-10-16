Московский "Спартак" уступил СКА. На счету Даугавиньша шайба и голевая передача

В эпизоде с первым голом "Спартака" Даугавиньш сделал голевую передачу на Робина Ганзла, а во втором голевом эпизоде забил сам. Латвийский хоккеист отличился в третьем периоде и вывел свою команду вперёд, но, "Спартак" не смог удержать преимущество и за 30 секунд до конца основного позволил сравнять Патрику Херсли. В овертайме Наиль Якупов забил принёс победу СКА.

Даугавиньш провёл на льду 20 минут и 47 секунд, сделал два броска и заработал два результативных очка. Кроме того, латвийский нападающий заблокировал два броска соперника. Каспарс Даугавиньш забивает за "Спартак" второй матч подряд, в свою очередь Мартиньш Карсумс во второй раз не был заявлен на игру.

Для "Спартака" это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах, а СКА одержал свою 12-ю победу в 14-ти матчах.

В Западной конференции лидирует московский ЦСКА (30 очков), следом идёт СКА (28 очков). Третье место занимает "Йокерит" из Хельсинки (25 очков). Рижское "Динамо" расположилось на седьмом месте, имея в своём активе 15 очков.

В Восточной конференции по-прежнему лидирует "Автомобилис" из Екатеринбурга, который одержал победу во всех 18 матчах (36 очков), следом идёт омский "Авангард" Боба Хартли (29 очков), а замыкает тройку лидеров казанский "Ак Барс" (26 очков).