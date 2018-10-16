Нурмагомедов отказался от 15 млн долларов за реванш с Макгрегором

"Возможен ли реванш с Конором? Нет. Он неинтересен Хабибу. Он не будет биться с ним ни за какие деньги", - сказал Алекс Нурмагомедов.

7 октября в Лас-Вегасе, в рамках турнира UFC 229, Нурмагомедов провёл удушающий приём в четвёртом раунде и вынудил сдаться Конора Макгрегора. Таким образом, Хабиб продлил свою серию без поражений.

"Да, я знаю, что они предлагают ему реванш. Они со старта предложили ему 15 млн, если он согласится. Но Хабиб сказал "нет". Пусть Конор становится в очередь, пусть подерётся с другими. А Хабиб хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру", - сообщил дядя российского бойца.

Кроме того, дядя Нурмагомедова рассказал о том, что Хабиб хотел получить украинское гражданство.

"Мы прикладывали максимум усилий, чтобы Хабиб получил гражданство в Украине. Мы ценим, любим и уважаем Украину и ее народ. Я скажу, что лучше народа нет. Говорят, что родина там, где ты родился. Но я считаю, что родина там, где тебе хорошо. Мы планировали, чтобы Хабиб выступал за Украину, но не смогли этого сделать", - сказал Алекс Нурмагомедов.