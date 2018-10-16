Доклад ООН: с 2008 года число неграждан в Латвии значительно сократилось

В докладе перечислены достижения в ряде областей, в том числе в борьбе с коррупцией, теневой экономикой, дискриминацией, в уменьшении количества неграждан, равноправии полов, сокращении безработицы, привлечении инвалидов на рынок труда, безопасности труда и др.

Как сообщается в докладе, если в 2008 году неграждане составляли в Латвии примерно 20% населения, то в 2011 году их было 14,3%, а в конце 2017 года - 214 206 человек или 11,7% общей численности населения страны, составляющего 1,934 млн человек.

В разделе о дискриминации говорится, что в абсолютных цифрах женщины зарабатывают в Латвии примерно на 15,3% меньше, чем мужчины, однако связать разницу в зарплатах с дискриминацией нельзя. В то же время в Латвии достаточно женщин-руководителей.

Что касается безработицы, то безработных женщин в Латвии больше, чем мужчин, но в зимние месяцы растет число безработных мужчин, что связано с окончанием сезонных работ. Меньше всего безработных в Латвии среди людей с высшим образованием.

В докладе говорится, что показатель немедленного трудоустройства для безработных, которые прошли обучение, значительно повысился - в 2017 году 40% (а среди молодежи 50%) всех участников программ профессионального обучения вернулись на работу в течение шести месяцев после окончания учебы.