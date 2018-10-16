Овен

Овны очень опасны для окружающих и для самих себя, потому что у них слабо развит инстинкт самосохранения. Эти люди обожают опасность, экстрим, приключения. Что самое плохое, так это то, что сложно противостоять соблазну последовать за ними. К Овнам и их динамичной жизни быстро привыкаешь, поэтому становится сложнее замечать моменты, когда необходимо отступить назад.

Эти люди всегда спорят и находятся в центре конфликтных ситуаций, так что вам рядом с ними тоже попадет — не сомневайтесь.

Проблема Овнов в том, что они довольно обаятельные и милые, но лишь тогда, когда их получается держать на почтительном расстоянии.

Рак

Этот знак опасен тем, что он мстительный. Рак всегда найдет возможность сделать вам какую-нибудь гадость, если в прошлом вы были к нему недостаточно дружелюбны. Раки любят создавать ситуации, в которых вы зависите от них целиком и полностью. Они ставят свои условия и пытаются втянуть вас в свою игру.

Раки не будут дорожить дружбой, если дело дойдет до финансового успеха или повышения на работе.

Они являются вашими друзьями, пока вы можете что-то дать им. Как только вы утрачиваете способность быть чем-то полезными для них, они списывают вас как ненужный груз.

С ними очень опасно вести дела, поэтому лучше всегда проявлять осторожность.

Дева

Девы опасны своей непредсказуемостью. Это довольно добродушные люди, которые могут терпеть недостатки и негатив другого человека, но в один прекрасный момент взрываются. После этого придется собирать не только осколки дружбы, но и осколки разбитой посуды. Не стоит их провоцировать.

Если не выводить Дев на конфликт, а быть с ними дружелюбными, то все будет в полном порядке. Из них получаются отличные друзья, которые при необходимости всегда вас поддержат и помогут вам.

Еще они опасны тем, что заражают сомнениями даже самых уверенных в себе людей. Но если у вас есть сила духа, то Девы не смогут сломить ее своими страхами.

Стрелец

Стрельцы — прирожденные манипуляторы. Если вы не являетесь их другом, то лучше знать, как укреплять свою энергетику, чтобы они не влияли на ваше настроение. Они эгоистичны, поэтому им не стоит слишком сильно доверять. Они умеют мастерски лгать и льстить, так что в их сети может попасть кто угодно.

Стрельцы — это очень целеустремленные люди, которые не боятся проверок на прочность. Они способны воспользоваться любой ситуацией, чтобы достичь своих целей.

Добавляет масла в огонь их особая непредсказуемость. Сегодня Стрельцы милы и отзывчивы, а завтра они пытаются нажиться на вашей доброте.

Еще они сильнейшие энергетические вампиры.

Козерог

Козерога легко исправить, если этим будет заниматься близкий человек, но проблема заключается в том, что Козероги не стремятся заводить близких друзей. Представители этого знака Зодиака могут предать вас, не поведя бровью.

Это происходит не из-за жадности, а из-за того, что

они очень любят быть в центре внимания. Они слепо верят в то, что выйдут сухими из воды, поэтому позволяют себе очень многое.

Козероги будут всегда гнуть свою линию, потому что они очень упрямы. С ними лучше не спорить, особенно прилюдно.