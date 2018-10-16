Усэйн Болт может продолжить футбольную карьеру в Европе

Управляющий директор клуба Гастон Слимен рассказал, что надеется подписать олимпийского чемпиона до матча за Суперкубок Мальты, который пройдет в декабре. Болту был предложен двухлетний контракт, финансовые условия возможной сделки не разглашаются.

"Мы всегда рады видеть чемпиона в "Валлетте", и мы верим, что нет ничего невозможного", — заметил Слимен. "Валлета" поставила перед собой задачу пробиться в групповой этап Лиги чемпионов в ближайшие несколько лет.

Болт в настоящий момент выступает за австралийский "Централ Кост Маринерс". 12 октября он забил первый гол в профессиональной карьере.