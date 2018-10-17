Один дал 300 миллионов, чтобы построить новый инженерный корпус. Другой - 30 миллионов на современный культурный центр...И там есть все - одна сцена, другая сцена, все необходимое для художников, скульпторов, для съемки кино...

А у нас деньги доставать очень сложно. Мы сейчас искали деньги, чтобы со студентами сделать проект на Тбилисскую биеннале сценографов, и с трудом нашли всего тысячу лари (Чуть больше 300 евро. - Т.О.)



Наш проект об Абхазии - у меня учатся трое студентов, у которых родители беженцы из Абхазии, поэтому такая тема. В будущем году хотели и в Лондон со своим проектом поехать, но деньги тоже самим придется искать.



- Георгий, Вы говорили о важности широкой эрудиции для театрального художника... А что читали нынче летом Вы сами? Каков Ваш круг чтения?



- Читал японцев, Харуки Мураками "О чем я говорю, когда говорю о беге". А вообще я много читаю - грузинскую литературу и русскую литературу, и современную и классику. Поэзию очень люблю, у меня много собраний сочинений, мой любимый поэт Мандельштам.



Думаю я, знаете, сейчас что?..

Когда нация малограмотная, ею очень легко управлять, подавлять бунты, запугивать... Вот это в России сейчас происходит: выдавливают из страны интеллигенцию, вынуждают уезжать за границу интеллектуалов, мол, не нравится - уезжай, границы открыты...

А свято место пусто ведь не бывает - и место интеллигенции заполняется теми, кем легко управлять. Это образованный человек всегда задает вопросы, и каждое поколение свои вопросы обязательно имеет - так было и в царское время, и в советское, и в сексуальную революцию в Америке в 70-х...



Человеку в жизни вообще очень важно быть образованным, должен быть такой интерес: как самому себя образованным человеком сделать. Потому что с человеком необразованным - хоть это мужчина или женщина - будет другим не интересно - о чем с ним говорить?..



Тут семья имеет очень большое значение: я вот школу не любил, мало туда ходил, но дома очень хорошая библиотека была, бабушка сама всегда с книжкой - и нам все время нам подсовывала книжки правильные...

(Откроем читателю секрет: фамилия Алекси- Месхишвили в Грузии и грузинской культуре очень известная, именем деда Георгия назван драматический театр в Кутаиси, его родители - известные в Грузии архитекторы. - Т.О.).

- Традиционный вопрос напоследок: сейчас Вы над чем работаете?



- С режиссером Темуром Чхеидзе готовимся ставить "Дуэль" Чехова, очень непростая работа. Режиссер решил это ставить, я говорю ему: зачем? Публика будет разве на это ходить?.. Но это его не волнует, видимо...



Очень сложно играть Чехова, и русские актеры еще это могут . А что получится в Грузии... я не знаю. Потому что ментальность чеховских героев совершенно другая.

Вот и в "Дуэли": эта женщина, ее любовник... второй любовник... муж, который все знает... Это совсем не грузинская ментальность!.. И дуэль какая-то бутафорская. Ну, посмотрим, заранее ничего ведь не угадаешь.



Вообще рассчитывать на публику никогда не надо. Никогда ведь не знаешь, что "выстрелит"... А публика - такое... очень расплывчатое понятие. Конкретно - это кто? Это ведь совершенно разные люди...



- Но ведь нет публики - нет кассы...



- А Вы знаете сколько прекрасных фильмов, которые вошли в историю кино, не получили "Оскара"? И сколько забытых через несколько лет его получили? Заранее расчитывать на успех не имеет смысла.



- А что же тогда?



- Если ты веришь, что это будет интересно и видишь как - то берись и делай.



- Спасибо. Удачи Вам в новых проектах.

















