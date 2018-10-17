Как привить детям любовь к театру? Чем Рига похожа и не похожа на Тбилиси? Мешает ли грузинская ментальность понимать чеховских героев?.. Русский TVNET поговорил с прославленным театральным художником Георгием Месхишвили.
В родном Тбилиси Георгия Алекси-Месхишвили часто называют просто Гоги. И первую часть уважаемой, славной в том числе и делами предков фамилии тоже, как правило, тоже пропускают для краткости.
Известнейший театральный художник ставил драматические и оперные спектакли в Тбилиси и Москве, а также в Санкт-Петербурге, Лондоне, Нью-Йорке, Вашингтоне... Долго преподавал в США, делал сценографию оперных постановок в Италии. Список это, разумеется, не полный.
В афише Рижского русского театра им. Мих. Чехова теперь уже два его спектакля - и "Ханума", и "Моя прекрасная леди" сделаны в соавторстве с режиссером Аллой Сигаловой.
Если вдруг не видели "Хануму", поспешите: заразительно веселый, слегка хулиганский спектакль на так уж и часто появляется в репертуаре, в ноябре его сыграют дважды - 9 и 10 числа. Не пропустите! В хмурые ноябрьские дни яркие краски и радость жизни, которой так много в спектакле - самое то, что надо.
Хулиганским спектакль "Хануму" называет сам Георгий Месхишвили, создавший для постановки и сценографию, и костюмы. Потому что ничего "этнографического" в рижской версии сюжета нет и в помине...
Русский TVNET поговорил с Гоги Месхишвили накануне новой премьеры. Публикуем заключительную часть интервью. Ведь не только про театр мы с художником, сценографом и педагогом из Грузии говорили.
- Впечатления от Риге какие у Вас, Георгий? На пресс-конференции журналистам Вы говорили, что сравнивали в Фейсбуке Тбилиси и Ригу, но что-то не удалось этих сравнений найти...
- Потому что я по-грузински писал... Рига - город, который удивительно хорошо сохранился, советская власть его не изуродовала, как многие другие города. Вот у нас в Тбилиси "хрущевки" - это просто кошмар какой-то, хорошо хоть не в старом городе они.
Удивительная у вас везде чистота, хоть туристов у вас и много. И очень тихо... у нас в Тбилиси нет такой тишины.
Я был в Опере, пошел на Вагнера, и на меня произвело потрясающее впечатление, что в театре никто не включал свой мобильный телефон. И в России, и в Грузии и везде перед спектаклем объявляют: просим выключить... А тут даже не оъявляли!..
Это какое-то уважение к людям, которые на сцене. А уважение к городу - что на улицах чистота. Город очень красивый, везде у вас хороший кофе. И в театре мне здесь работалось очень хорошо, приятно иметь дело с людьми, которые с энтузиазмом делают свою работу. И Рига красивый, хороший город, но... он совсем не похож на Тбилиси.
- Тбилиси тоже красивый город - особенно если заплутать в кривых старых улочках...
- Рига - европейский город. А Тбилиси - и европейский, и азиатский, и западный, и восточный. Конгломерат!.. Всего понамешано... Потому что в Грузии всегда жило очень много разных народностей, кроме грузин - русские, евреи, поляки, азербайджанцы, иранцы и... кого только не было здесь!..
Есть потрясающая книга, "История Тбилиси" Волковой, кстати, на русском она написана и по-моему там еще грузин был, соавтор у нее... Так вот там с ХYI - XYII века все очень хорошо описано - быт и так далее все...
- Было время, когда азартные театралы готовы были специально лететь или в Тбилиси, на спектакли Театра Шота Руставели. А сегодня театральный Тбилиси - какой?
- Очень много талантливых актеров есть. И... очень мало талантливых режиссеров. Знаете, ведь что произошло? Рухнула система обучения, в 90-е годы у нас был полный бандитизм, ничего хорошего не произошло.
Но вот недавно я смотрел несколько постановок - есть очень хорошие молодые актеры. Думаю, через несколько лет что-то значительное в театре произойдет... Молодые режиссеры сегодня нужны, которые знают, что интереснее молодежи. Они нужны, потому что приводят в театр своего зрителя.
Но социальное значение театра изменилось. Сейчас больше влияет телевидение, все эти дурацкие передачи. Целое поколение молодых выросло без театра, они привыкли обходиться без театра.
Меня с братом бабушка водила в театр. Надо ведь приучить, чтобы была привычка к театру. Поэтому и надо сейчас ставить спектакли, которые заинтересуют молодежь - в Опере надо это делать, и в драмтеатрах.
Маленьким театрам легче, они собирают свои маленькие залы. Театры есть Грузии во всех регионах, а цензуры нет никакой. Не может быть у нас такого, чтобы запретили спектакль - как это было в России, в Новосибирске запретили "Тангейзера"... И много есть примеров, которые меньше известны.
У нас - как и у вас - по телевизору черт-те что говорят... В этом смысле полная демократия. Но изменилась система это в советское время было финансирование и театры могли не зависеть от зрителя. А сейчас очень зависят...
Но театр - это не коммерческая организация. И даже в Америке только на Бродвее театры окупают себя...
- А как же остальные? За счет чего американские театры существуют?
- У них очень большие спонсоры, там есть традиция жертвовать на культурные проекты. Работал в США с очень интересной женщиной, которая, собрав деньги спонсоров, даже построила новый театр. В США принято давать деньги на такие проекты. У нас - нет... А у вас есть эта система, когда жервователям списывают часть налогов?
- Есть, но для этого адресат помощи должен соответствовать определенным формальным критериям. И у Рижского русского театра есть свое Общество гарантов, которые помогают театру на постоянной основе.
- Американцы охотно дают деньги на благотворительность. И свои собственные театры там имеют даже университеты. Например, Дартмунт - бюджет его восемь миллиардов долларов в год, это больше, чем годовой бюджет Грузии...
Люди, которые, закончив университет, становятся успешными, они, в свою очередь, жертвуют своему университету в знак благодарности за хорошее образование.
Один дал 300 миллионов, чтобы построить новый инженерный корпус. Другой - 30 миллионов на современный культурный центр...И там есть все - одна сцена, другая сцена, все необходимое для художников, скульпторов, для съемки кино...
А у нас деньги доставать очень сложно. Мы сейчас искали деньги, чтобы со студентами сделать проект на Тбилисскую биеннале сценографов, и с трудом нашли всего тысячу лари (Чуть больше 300 евро. - Т.О.)
Наш проект об Абхазии - у меня учатся трое студентов, у которых родители беженцы из Абхазии, поэтому такая тема. В будущем году хотели и в Лондон со своим проектом поехать, но деньги тоже самим придется искать.
- Георгий, Вы говорили о важности широкой эрудиции для театрального художника... А что читали нынче летом Вы сами? Каков Ваш круг чтения?
- Читал японцев, Харуки Мураками "О чем я говорю, когда говорю о беге". А вообще я много читаю - грузинскую литературу и русскую литературу, и современную и классику. Поэзию очень люблю, у меня много собраний сочинений, мой любимый поэт Мандельштам.
Думаю я, знаете, сейчас что?..
Когда нация малограмотная, ею очень легко управлять, подавлять бунты, запугивать... Вот это в России сейчас происходит: выдавливают из страны интеллигенцию, вынуждают уезжать за границу интеллектуалов, мол, не нравится - уезжай, границы открыты...
А свято место пусто ведь не бывает - и место интеллигенции заполняется теми, кем легко управлять. Это образованный человек всегда задает вопросы, и каждое поколение свои вопросы обязательно имеет - так было и в царское время, и в советское, и в сексуальную революцию в Америке в 70-х...
Человеку в жизни вообще очень важно быть образованным, должен быть такой интерес: как самому себя образованным человеком сделать. Потому что с человеком необразованным - хоть это мужчина или женщина - будет другим не интересно - о чем с ним говорить?..
Тут семья имеет очень большое значение: я вот школу не любил, мало туда ходил, но дома очень хорошая библиотека была, бабушка сама всегда с книжкой - и нам все время нам подсовывала книжки правильные...
(Откроем читателю секрет: фамилия Алекси- Месхишвили в Грузии и грузинской культуре очень известная, именем деда Георгия назван драматический театр в Кутаиси, его родители - известные в Грузии архитекторы. - Т.О.).
- Традиционный вопрос напоследок: сейчас Вы над чем работаете?
- С режиссером Темуром Чхеидзе готовимся ставить "Дуэль" Чехова, очень непростая работа. Режиссер решил это ставить, я говорю ему: зачем? Публика будет разве на это ходить?.. Но это его не волнует, видимо...
Очень сложно играть Чехова, и русские актеры еще это могут . А что получится в Грузии... я не знаю. Потому что ментальность чеховских героев совершенно другая.
Вот и в "Дуэли": эта женщина, ее любовник... второй любовник... муж, который все знает... Это совсем не грузинская ментальность!.. И дуэль какая-то бутафорская. Ну, посмотрим, заранее ничего ведь не угадаешь.
Вообще рассчитывать на публику никогда не надо. Никогда ведь не знаешь, что "выстрелит"... А публика - такое... очень расплывчатое понятие. Конкретно - это кто? Это ведь совершенно разные люди...
- Но ведь нет публики - нет кассы...
- А Вы знаете сколько прекрасных фильмов, которые вошли в историю кино, не получили "Оскара"? И сколько забытых через несколько лет его получили? Заранее расчитывать на успех не имеет смысла.
- А что же тогда?
- Если ты веришь, что это будет интересно и видишь как - то берись и делай.
- Спасибо. Удачи Вам в новых проектах.