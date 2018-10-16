На пароме Tallink нашли труп молодой женщины

Комиссар Криминальной полиции Финляндии Юсси Хелесвирра сообщил YLE, что мертвой была найдена 30-летняя финка. Вместе с 30-летним мужем она отправилась в круиз в Стокгольм.

Умершую финку нашли в каюте. Полиция задержала в порту Турку ее супруга, который сейчас дает показания. Отправление Baltic Princess из порта Турку вчера вечером было задержано на полтора часа из-за проведения процессуальных действий.

Издание Ilta-Sanomat написало, что пассажирам объяснили задержку произошедшим на судне случаем заболевания.