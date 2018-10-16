В ночь на среду будет холодно, сгустится туман
16 октября 2018, 14:53
В ночь на среду в Латвии местами образуется густой туман, сообщает агентство ЛЕТА.
Температура воздуха после заката опустится до -1..+8 градусов, днем потеплеет до +14..+19 градусов. Сохранится преимущественно ясная погода.
Будет дуть слабый ветер, в основном, южный.
В Риге в среду будет солнечно, с утра возможен туман. Температура воздуха после заката опустится до +6 градусов, местами в пригороде - до +2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки в +17 градусов.