Вт, 16.10.2018
Разве это не странно - для того, чтобы начать говорить по-латышски, русским нужно уехать в Россию? Мартиньш Отто, журналист и фотограф TVNET

В ночь на среду будет холодно, сгустится туман

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Осеннее утро в Латгале

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В ночь на среду в Латвии местами образуется густой туман, сообщает агентство ЛЕТА.

Температура воздуха после заката опустится до -1..+8 градусов, днем потеплеет до +14..+19 градусов. Сохранится преимущественно ясная погода.

Будет дуть слабый ветер, в основном, южный.

В Риге в среду будет солнечно, с утра возможен туман. Температура воздуха после заката опустится до +6 градусов, местами в пригороде - до +2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки в +17 градусов. 

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