Департамент благосостояния Рижской думы за полгода сэкономил 1,78 млн евро

Директор департамента Ирена Кондрате сегодня пояснила членам думского комитета по социальным вопросам, что дополнительные средства в бюджете этого года департаменту не требуются, и поправки к бюджету планируется внести на основе имеющегося финансирования.

В связи с сокращением числа нуждающихся и малоимущих рижан самоуправление сэкономило на социальных пособиях 1,78 млн евро, которые будут направлены на оказание услуг социальной опеки и для обеспечения транспорта инвалидам.

На эти цели департамент планирует выделить также 600 тыс. евро из средств, сэкономленных в результате сотрудничества с договорными организациями домов для престарелых.

Перераспределив средства, департамент выделит 247 858 евро на содержание и благоустройство трех муниципальных пансионатов и 41 400 евро - Рижской социальной службе на покупку компьютерной техники и инвентаря.

53 239 евро на покрытие разных расходов получит также Рижский приют, 12 700 евро планируется направить на поддержку деятельности неправительственных организаций.

Общий прирост бюджета департамента в первом полугодии составляет 357 925 евро. Из них 26 тыс. евро составляет дотация самоуправления для реализации проекта трудовой занятости школьников в летние месяцы, 288 700 евро - государственные трансферты, 43 145 евро - собственные доходы.