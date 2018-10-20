Сб, 20.10.2018
Все кому не лень пытаются "хайпануть" на имени Хабиба Нурмагомедова. После боя с Макгрегором он побывал на Первом Канале, отказал в интервью Дудю, вызвал на бой Мейвезера-младшего, встретился с Путиным и Кадыровым. Страшно представить, что будет дальше. Александр Пилат, журналист и спортивный редактор TVNET

Осенние каникулы российских звезд ФОТО

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Осень - это самое загадочное, яркое и необычное время года. Латвийская осень уже отгорела, и многие деревья лишились разноцветной листвы. Русский TVNET выяснил как популярные российские звезды провели эти красочные дни. 

Анфиса Чехова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** Знаешь, Осень, а я по тебе скучала. Пальто купила и «точки над И» расставила. Все кричат - ты конец, а я полагаю начало. И я на тебя все карты свои поставила! ⠀ Ты сбросишь наряд, и ступишь вперед нагая. Стыдливый багрянец очень тебя украшает! Иду я без шАрфа, всецело тебе доверяя, Красивая, поздняя и, как и Ты, Золотая! 🍁🍁🍁 #анфисиныстихомысли #осень2018 #осенняяфотосессия #безфильтра Платье-рубашка @by.che.dress

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

Эвелина Бледанс 

Влад Топалов и Регина Тодоренко

Максим Галкин 

Дмитрий Шепелев 

Вера Брежнева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Куда идём ?) 😎

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Филипп Киркоров 

Елена Темникова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🏙 #nyc

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)

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