Осень - это самое загадочное, яркое и необычное время года. Латвийская осень уже отгорела, и многие деревья лишились разноцветной листвы. Русский TVNET выяснил как популярные российские звезды провели эти красочные дни.
Анфиса Чехова
*** Знаешь, Осень, а я по тебе скучала. Пальто купила и «точки над И» расставила. Все кричат - ты конец, а я полагаю начало. И я на тебя все карты свои поставила! ⠀ Ты сбросишь наряд, и ступишь вперед нагая. Стыдливый багрянец очень тебя украшает! Иду я без шАрфа, всецело тебе доверяя, Красивая, поздняя и, как и Ты, Золотая! 🍁🍁🍁 #анфисиныстихомысли #осень2018 #осенняяфотосессия #безфильтра Платье-рубашка @by.che.dress
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