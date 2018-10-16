"Дурак говорит о деньгах". Рэпер 50 Cent поссорился с менеджером Нурмагомедова

Судя по всему, рэперу 50 Cent не понравилась реакция UFC на поведение Хабиба после боя. Напомним, что промоушен намерен применить к российскому бойцу санкции, а также удержать часть гонорара за то, что Хабиб устроил потасовку в зале после боя с Макгрегором.

Кёртис Джексон (настоящее имя рэпера 50 Cent) предложил Нурмагомедову 2 млн долларов (гарантированный гонорар за бой с Конором), если тот перейдёт в Bellator.

"Думаю, то, как UFC поступает с Хабибом - это неправильно, при этом они не поступают так с Конором. Я заплачу 2 млн долларов наличными сегодня, если он будет драться за меня в Bellator", — написал 50 Cent в своем Twitter.

I️ think it’s wrong what the UFC is doing to Khabib, they didn’t do the same thing to McGregor. I’ll pay 2 million cash tonight if he will fight for me at Bellator. pic.twitter.com/K7QYxR4IHI — 50cent (@50cent) October 13, 2018

На предложение рэпера Нурмагомедов ответил очень быстро: "Если хочешь посмотреть, где растут настоящие мужчины, приглашаю тебя в Дагестан. Когда прилечу в США, я дам тебе знать. Спасибо за поддержку, ты настоящий мужик".

50 Cent принял предложение Хабиба и написал, что планирует встретится с Нурмагомедовым и его командой в Дагестане сразу после того, как закончит работу над телесериалом Power.

Наверно, у вас возник логичный вопрос — как связан рэпер 50 Cent и ММА? Дело в том, что Джексон давно следит за смешанными единоборствами и находится в хороших отношениях с Нейтом Диасом (американский боец ММА). По-настоящему смешанными единоборствами 50 Cent заинтересовался в этом году, когда посетил турнир Bellator и встретился со Скоттом Кокером (президент Bellator).

Кёртис Джексон (50 Cent) ФОТО: Jeff Chiu/AP/Scanpix

Позже Кокер сказал, что 50 Cent расспрашивал его о том, как все устроено и хотел оценить масштабы. Несколько дней спустя Кёртис Джексон заявил, что планирует начать выступления в ММА и начал провоцировать экс-чемпиона UFC Квинтона "Ŗampage" Джексона. Боец и рэпер обменялись оскорблениями в социальных сетях, но дальше дело не пошло.

В данный момент 50 Cent является партнёром Bellator, которая рекламирует бренд его шампанского Le Chemin du Roi и линию одежды Get The Strap. Судя по всему, 50 Cent, который в 2015 году был признан банкротом, хочет подзаработать — отсюда и приглашение для Нурмагомедова.

Интересно, что менеджер россиянина Али Абдель-Азиз резко ответил на предложение рэпера:

"За два миллиона долларов он может открыть Хабибу бутылку колы. Хабиб зарабатывает много денег. Если речь идет о 50 миллионах и выше, мы можем это обсудить, но 2 миллиона – это мусор", – сказал Абдель-Азиз в интервью TMZ.

Кёртис, видимо, не ожидал такого дерзкого ответа и решил подколоть Абдель-Азиза и разместил в своём Instagram фото менеджера бойца и подписью: "Еще один пример плохого представления. Этот дурак в дешевом костюме говорит о больших деньгах. Смешно!".

Хабиб тоже не остался в стороне и вступился за своего менджера, написав в комментариях к этому посту: «Никогда не говори плохо о моем брате». Сразу после этого рэпер удалил размещённый пост.