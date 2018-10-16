В Британии станет доступной медицинская марихуана

Между тем еще совсем недавно требовалось получать разрешение экспертного комитета, чтобы назначить пациенту необходимую терапию. В законодательстве не прописаны ограничения медицинского применения препаратов на основе марихуаны. Поэтому терапией, использующей марихуану, могут воспользоваться пациенты с самыми разными недугами.

Кстати, этим летом Саджид Джавид, министр внутренних дел Великобритании, в исключительном порядке разрешил использование масла медицинской марихуаны для лечения 12-летнего мальчика, Билли Колдвела, с тяжелой формой эпилепсии. На сегодняшний день это первый и единственный случай получения подобного разрешения в стране.

Но теперь прецедент создан. И независимые эксперты уже говорят о возможной легализации медицинской марихуаны, в частности, для лечения эпилепсии.

Подобная терапия одобрена в нескольких странах, включая США.

Ребенок страдает от тяжелой формы эпилепсии. Стандартная терапия ему не помогала. Некоторое время назад ребенок вместе с матерью посещал Канаду, где получил масло медицинской марихуаны. Но в Британии таможенные службы изъяли незарегистрированное в стране лекарственное средство, передает Meddaily.ru.