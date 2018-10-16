Боксёр Тони Беллью: Я не боюсь Усика. Я его разорву!

"Я - первый соперник Усика, который не боится его. Я первый, в чьи глаза он смотрит и не видит в них страха. Я абсолютно уверен, что разорву его. Никто из его прошлых соперников в это не верил. У меня больше побед нокаутом, чем у Усика боёв", - цитирует Беллью Sky Sports.

Бой между Усиком и Беллью состоится 10 ноября в Манчестере, в котором украинец попытается защитить чемпионские пояса в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг).

"Да, он был чемпионом мира среди любителей, олимпийским чемпионом, он сейчас является абсолютным чемпионом мира, но есть определённые вещи, с которыми в профессиональном боксе он ещё не сталкивался. Вставал ли Усик после нокдауна? Дрался ли с сильным рассечением?", - поинтересовался Беллью.

35-летний Тони Беллью ранее заявлял, что вне зависимости от исхода поединка против Усика, после этого боя он завершит свою спортивную карьеру.

Этим летом Александр Усик стал победителем Всемирной боксёрской суперсерии, победив в финале россиянина Мурата Гассиева. В данный момент украинец является обладателем Кубка Мохаммеда Али, титулов чемпиона мира по версиям IBF и WBA, объединив их с выигранными ранее чемпионскими поясами по версиям WBO и WBC.

31-летний Усик за время своей профессиональной карьеры провёл 15 боев, победив в каждом из них. 11 раз он побеждал нокаутом.