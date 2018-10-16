Встреча НКП и "KPV LV" не внесла ясности в модель будущего правительства

Новая консервативная партия (НКП) и "KPV LV" после повторных переговоров подчеркивают необходимость договориться о задачах правительства, но ясности в вопросе о модели правительства не появилось.
Лидер НКП Янис Борданс и кандидат в премьер-министры от "KPV LV" Алдис Гобземс после встречи заявили, что потенциальные партнеры по правительству продолжат дискуссии о задачах, и сначала нужно договориться о программных установках, таких, как отмена заседаний коалиционного совета, региональная реформа. Партии продолжат тесно работать над содержательными вопросами, сказал Гобземс.
На вопрос, означает ли это, что предложение НКП по модели правительства отклонено, Гобземс ответил, что сегодня этот вопрос не решался.
Борданс похвалил "KPV LV" за то, что эта партия "углубляется в предложение НКП", и призвал другие партии поступать так же, подчеркнув, что ждет переговоров с объединением "Для развития/За!", которое отклонило предложение НКП.