Встреча НКП и "KPV LV" не внесла ясности в модель будущего правительства

Лидер НКП Янис Борданс и кандидат в премьер-министры от "KPV LV" Алдис Гобземс после встречи заявили, что потенциальные партнеры по правительству продолжат дискуссии о задачах, и сначала нужно договориться о программных установках, таких, как отмена заседаний коалиционного совета, региональная реформа. Партии продолжат тесно работать над содержательными вопросами, сказал Гобземс.

На вопрос, означает ли это, что предложение НКП по модели правительства отклонено, Гобземс ответил, что сегодня этот вопрос не решался.