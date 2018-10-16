"Нью-Йорк" не продлил контракт с Порзиньгисом

Сегодня ночью наступил "дэдлайн", когда стороны могли договориться о продлении контракта, но этого не произошло, как и предсказывали североамериканские СМИ. На данный момент у Порзиньгиса, который восстанавливается после травмы крестообразных связок, действует контракт "новичка", который предусматривает зарплату 4,91 млн евро. По истечении этого контракта, клуб может сделать "квалификационное предложение" в размере 6,4 млн евро.

Следующим летом латвийский баскетболист станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб. Правда, скорее всего, Порзиньгис по окончании сезона подпишет более выгодный контракт со своим нынешним клубом. Это будет зависеть от того, как проведёт сезон латвийский баскетболист, который должен вернуться на поле в канун Рождества.