"Нью-Йорк" не продлил контракт с Порзиньгисом

Как и ожидалось, латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис и его клуб "Нью-Йорк Никс" не смогли прийти к соглашению о продлении договора. В связи с этим, летом следующего года Порзиньгис станет свободным агентом.
Сегодня ночью наступил "дэдлайн", когда стороны могли договориться о продлении контракта, но этого не произошло, как и предсказывали североамериканские СМИ. На данный момент у Порзиньгиса, который восстанавливается после травмы крестообразных связок, действует контракт "новичка", который предусматривает зарплату 4,91 млн евро. По истечении этого контракта, клуб может сделать "квалификационное предложение" в размере 6,4 млн евро.
Следующим летом латвийский баскетболист станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб. Правда, скорее всего, Порзиньгис по окончании сезона подпишет более выгодный контракт со своим нынешним клубом. Это будет зависеть от того, как проведёт сезон латвийский баскетболист, который должен вернуться на поле в канун Рождества.
В прошлом сезоне Порзиньгис провёл в НБА 48 матчей и в среднем за игру набирал 22,7 очков. Таким образом, латвийский спортсмен стал самым результативным игроком в составе нью-йоркской команды. Напомним, что новый сезон Национальной Баскетбольной Лиги стартует 16 октября. "Нью-Йорк Никс" свой первый матч проведёт против "Атланты Хоукс".