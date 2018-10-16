В свой выходной полицейский поймал несовершеннолетнего торговца наркотиками

Страж порядка незамедлительно передал информацию в дежурную часть соответствующего территориального управления. На место происшествия был отправлен ближайший автопатруль Рижской муниципальной полиции, пишет riga.lv.

Прибыв на место, работники автопатруля встретили вызвавшего их полицейского, который указал на подозрительных молодых людей. Возможный наркоторговец начал активно сопротивляться во время обыска и отказался соблюдать законные требования стражей порядка, вырвал сумку из рук полицейских, заявив, что он несовершеннолетний и у полицейских нет права проверять его вещи.

Во время обыска у парня были найдены многочисленные упаковки с веществом неизвестного происхождения, маленькие электронные весы и поддельные документы.

На вопрос о происхождении документов, молодой человек признался, что изготовил их для того, чтобы покупать сигареты и алкоголь в торговых местах.

Так как молодой человек активно сопротивлялся, ему надели наручники и поместили в отделение временного содержания оперативной полицейской машины.

В то же время свидетель рассказал коллегам, что, возможно, покупательница наркотиков спрятала подозрительный пакетик в куртку незадолго до появления полицейских. Сначала девушка отрицала, что у неё есть запрещённые вещества, однако, проверив указанную полицейским сторону куртки, была найдена старательно спрятанная упаковка вещества неизвестного происхождения.

Во время проверки данных выяснилось, что торговцу наркотиками и покупательнице по 17 лет.