В дипломатическом скандале вокруг Закарпатья не выигрывает никто. Кроме Кремля

Каким бы ни было ее правительство, Венгрия - не то государство, что в состоянии позволить себе как самостоятельные военные действия, так и существование в статусе изгоя. Поэтому распространяемые прокремлевскими СМИ слухи, что "Закарпатье вот-вот отберут" - вполне банальные фэйк-ньюсы.

Правда же состоит в том, что, подтвердив после обеих мировых войн отсутствие территориальных претензий к соседям, Будапешт, однако, никогда не отказывался считать мадьяроязычное население, оставшееся за границами урезанного сто лет назад на две трети венгерского государства своими гражданами. И, кстати, никто такого отказа от него и не требовал.

Положение венгерского меньшинства в Сербии окончательно урегулировали после югославской войны. Сегодня в автономной области Воеводина - пять официальных языков, в том числе венгерский. При этом паспорта исторической родины там потихоньку раздавали еще в период вооруженного конфликта. Что уберегло многих этнических венгров призывного возраста от участия в гражданской войне на стороне Белграда, которому они не симпатизировали. А двухлетнюю разницу между вступлением в ЕС Венгрии и Румынии Будапешт использовал для укрепления позиций многочисленных венгров Трансильвании и соседних областей.

На раздачу же "наследственных" паспортов Бухарест просто вынужден смотреть сквозь пальцы: сам ведь занят тем же - в Республике Молдове и отчасти в Украине!

На хороший вопрос - зачем трансильванцам паспорта Венгрии, ведь обе страны - равноправные члены ЕС, - я в свое время получил внятный ответ: уровень медобслуживания в венгерском государстве с румынским просто несопоставим. По большей части бесплатное, оно доступно всем гражданам, где бы те ни жили.

Значительно труднее Будапешту было "поладить" с Братиславой, тут преимуществ у Венгрии не было: обе страны вступили в ЕС одновременно. Но именно совместное - и с первого дня - членство в ЕС предотвратило острый дипломатический кризис в центре Европы: проблему, пусть и медленно, но стараются решить через евроинституции. Хотя и обе стороны, и медиатор, понимают, как это непросто: по-венгерски говорит 8,5% населения маленькой Словакии!

Но в Украине-то мадьяроязычных всего 0,3%! То есть речь о группе в плюс-минус 130 тысяч человек, компактно живущей в полутора десятках населенных пунктах. И никакой заметной "пятой колонны", как хотелось бы бы Кремлю, не формирующей.

Но именно так склонны некоторые в киевском официозе рассматривать этот маленький анклавчик - вместо того, чтобы, например, дать ему хоть какие-то сносные методики перехода на украинский язык обучения, о которых Закарпатье вот уж год как Киев просит, да не может допроситься.

Кто поверит, что один лишь Будапешт подыгрывает Кремлю во всей этой неумной и опасной игре?