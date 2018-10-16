То ли сырники, то ли оладушки – не суть, важно, что получается невероятно вкусно, сытно и полезно. Готовьте смело, вам понравится! Рецептом делится Sobesednik.ru.
Ингредиенты: 1 стакан кефира, 300 г тыквы, 100 г творога, 1 яйцо, 1 яблоко или 1 груша, 2 ст. л. сахара, щепотка разрыхлителя, щепотка соли, 3–4 ст. л. муки, растительное масло для жарки, мед или сметана для подачи.
Приготовление:
1. Очищенную тыкву, яблоко или грушу натрите на крупной терке. Творог разотрите с яйцом, сахаром, солью, соедините все ингредиенты.
2. Добавьте кефир и просеянную с разрыхлителем муку. Дайте постоять минут 10–15. Должна получиться смесь консистенции густой сметаны.
3. Разогрейте в сковороде немного растительного масла, обжаривайте оладушки с двух сторон до румяной корочки. Подавайте с медом или сметаной.