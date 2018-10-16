Британия ожидает масштабную кибератаку на страну

По его словам, за два года существования его ведомству пришлось участвовать в отражении более тысячи крупных кибератак, однако худшее еще впереди.

В частности, в докладе отмечается, что большинство из уже проведенных атак на Великобританию были проведены группами хакеров, которые действовали при поддержке или с одобрения власти враждебных Лондону государств.

"Эти группы представляют серьезную и прямую киберугрозу нашей национальной безопасности. Не сомневаюсь, что уже в ближайшие годы мы - NCSC и страна в целом - столкнемся с полномасштабной атакой, той, что мы называем атакой первой категории", - цитируются в докладе слова Мартина.

Под кибератакой первой категории (C1) в классификации NCSC понимается инцидент, результатом которого стала дезорганизация работы важных для общества структур в национальном масштабе, которая привела к серьезным экономическим и социальным потрясениям или гибели людей. По словам Мартина, до сих пор Великобритания с такими атаками не сталкивалась.

"И даже если этого и не произойдет, мы должны быть настороже, учитывая постоянную угрозу со стороны стран, которые будут атаковать критически важные для нации системы, чтобы украсть из стратегических или коммерческих соображений какую-то информацию и обеспечить плацдарм для еще более масштабных атак в будущем", - подчеркнул Мартин.