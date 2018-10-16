В санатории "Янтарный берег" пройдут Дни русской культуры

Этой осенью в программе Дней русской культуры в "Янтарном береге" участвуют местные профессиональные и самодеятельные коллективы и артисты.

Открытие праздничного цикла состоится в концертном зале санатория 26 октября. Это будет большой концерт студии Sunrise из саласпилсского Дома культуры «Энергетик». Начало - в 19.30.

В течение двух недель гости санатория смогут встретиться с исполнителями бардовской песни из "Трио Татьяны Востоковой" (27 октября), поэтессой Ираидой Кельмелене (31 октября), дуэтом Владимира Новикова, исполняющим тематическую программу «Неспетые песни Владимира Высоцкого» (29 октября), а также посетить концерты женского ансамбля русской песни «ОТРАДА» (31 октября) и рижской вокальной студии «Перезвон» (2 ноября), и Тургеневские чтения рассказа «Три встречи», приуроченные к 200-летию со дня рождения писателя (1 ноября).