Политолог рассказал, кого президент выдвинет в премьер-министры

С его точки зрения, это закономерно, потому что в Сейм избраны три новые политические силы, и многие люди не знакомы друг с другом. "Раньше в Сейм избирались депутаты, знающие друг друга годами. Переговоры были простыми, они знали установки, отношение, поведение друг друга. Сейчас этот фактор исключен", - сказал Раевский.

"Думаю, что партии старого правительства действуют сейчас с той позиции, что вряд ли коалиция будет долгосрочной, и в последующие четыре года придется пережить несколько коалиций. Может быть, эти партии и не договаривались держаться вместе, но так логично получается, потому что они взаимно прогнозируют поведение и знают, кто что оставил в наследство", - сказал политолог.

По мнению Раевского,

Новая консервативная партия (НКП), преждевременно "выбросив" партнеров из переговоров, в известной мере загнала себя в тупик.

"Предложение НКП не встречают аплодисментами, а это означает, что оно не реализуемое. Теперь НКП начинает отступать и возвращается к задачам правительства", - сказал политолог.

По мнению Раевского,

президент выдвинет того кандидата в премьер-министры, который ясно покажет, как будет структурировано большинство в парламенте.