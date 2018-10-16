Пиппа Миддлтон родила: стали известны подробности

Стало известно, что у Пиппы Миддлтон, младшей сестры Кейт Миддлтон, родился ребенок. Все произошло 15 октября в 13,58 по Гринвичу. Сообщается, что у 35-летней Филиппы Мэттьюс родился мальчик. Малыш в порядке, его вес при рождении - 3,883 кг.
Теперь у троих детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма появился кузен, а у самой герцогини - первый племянник.
Напомним, Пиппа Миддлтон вместе с супругом Джеймсом Мэттьюзом в минувшую пятницу посетила свадьбу принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Она не побоялась на столь поздних сроках надеть туфли на высоком тонком каблуке. Они дополнили зеленое платье, которое облегало животик, сообщаут Metronews.ru.
Сегодня в СМИ появились новости о том, что Пиппа Миддлтон находится в больнице, готовится к родам. Однако позже выяснилось, что роды уже состоялись. Кроме того, появились подробности - утром 15 октября Пиппа сама пришла в крыло Линдо госпиталя Святой Марии. Как отмечали очевидцы, она выглядела очень радостной и счастливой. Вслед за супругой в госпиталь прибыл и сам Джеймс Мэттьюз. Супруг приехал с двумя небольшими сумками в руках.
Сообщается, что Пиппа Миддлтон решила рожать в знаменитом крыле Линдо в госпитале Святой Марии - там же рожала и старшая сестра, Кейт Миддлтон, и принцесса Диана. Услуги клиники довольно дорогие: так, по сообщениям Daily Mail, Пиппа была помещена в палату стоимостью в 7500 фунтов стерлингов за ночь.