Пиппа Миддлтон родила: стали известны подробности

Теперь у троих детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма появился кузен, а у самой герцогини - первый племянник.

Напомним, Пиппа Миддлтон вместе с супругом Джеймсом Мэттьюзом в минувшую пятницу посетила свадьбу принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Она не побоялась на столь поздних сроках надеть туфли на высоком тонком каблуке. Они дополнили зеленое платье, которое облегало животик, сообщаут Metronews.ru.

Сегодня в СМИ появились новости о том, что Пиппа Миддлтон находится в больнице, готовится к родам. Однако позже выяснилось, что роды уже состоялись. Кроме того, появились подробности - утром 15 октября Пиппа сама пришла в крыло Линдо госпиталя Святой Марии. Как отмечали очевидцы, она выглядела очень радостной и счастливой. Вслед за супругой в госпиталь прибыл и сам Джеймс Мэттьюз. Супруг приехал с двумя небольшими сумками в руках.