Вт, 16.10.2018
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На учениях на Украине разбился Су-27 Погибли два пилота

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ФОТО: GLEB GARANICH/REUTERS

В Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ во время международных учений Чистое небо - 2018. Как уточнили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, инцидент произошел около 17.00 вторника, 16 октября, в районе села Уланов.

Самолет участвовал в учениях Чистое небо - 108.

"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один - военнослужащий Воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй - военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Министерства обороны Украины, событие произошло неподалеку от населенного пункта Хмельник Винницкой области. Обломки самолета нашли возле села Пагурцы, в Винницкой области.

Местное издание 33 канал сообщает, что самолет упал на поле и его обломки разлетелись на большой территории.

По информации Нацполиции Винницкой области, на месте аварии работает военная прокуратура. Местная полиция и следственно-оперативная группа оказывают помощь военным в ограждении места падения самолета и сбора вещественных доказательств крушения.

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