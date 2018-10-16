В ЕС подсчитали число живущих за чертой бедности

Согласно сообщению, в 2017 году по сравнению с 2008 годом, доля такой категории лиц в ЕС снизилась на 1,2 процентных пункта. В то же время в некоторых конкретных странах эта цифра увеличилась. Так, стремительней всех доля населения на грани бедности за период 2008-2017 возросла в Греции, Италии, Испании, Нидерландах и Кипре.