Осень — самое неприятное время и для водителей, и для пешеходов. Первые очень часто не видят вторых. Причём, не видно людей и на многих пешеходных переходах — они просто не освещены.

Как, например, пешеходный переход на улице Сахарова. Его каждый день вечером проезжает Марина Барзилова. В один прекрасный вечер она решила позаботиться о своей безопасности и на столбы знаков пешеходного перехода наклеила полоски отражателей.

«Вообще была идея просто поделиться со своими друзьями, чтобы они в своём районе сделали что-то похожее для того, чтобы обезопасить себя и пешеходов. Получилась резонансная ситуация, люди начали реагировать и делиться этой информацией. Соответственно, надежда на то, что увидит кто-то ответственный за это», - делится жительница Плявниеки Марина Барзилова.

По её мнению, знаки давно не выполняют своих функций — пешеходов не видно:

«Они грязные, они не светят. В том числе деревья, за которыми не ухаживают, их не подстригают, кроной прикрывают, создают тень. Лампы тоже старые, они не освещают нормально дороги, поэтому получается это один из самых опасных пешеходных переходов».

Однако в департаменте сообщения Рижской думы инициативу местных жителей не поддерживают. Знаки пешеходного перехода должны отражать свет. Если они испорчены или под влиянием погодных условий больше не выполняют своих функций, можно обращаться в департамент. Тогда знаки заменят на новые.

Но вот самодельные отражатели на столбах категорически запрещены.

«Произвольно устанавливать технические средства для организации движения запрещено. Конкретный случай тоже не является позитивным примером. Это создаёт дополнительную угрозу пешеходам, потому что отражатели отвлекают внимание и затрудняют видимость. На улице Сахарова было много нерегулируемых переходов, но почти везде уже установлен светофор. Для перехода около улицы Тинужу уже разработан технический проект и в следующем году мы планируем установить там светофор», - утверждает глава отдела планирования и проектирования департамента сообщения Беата Дамбите.