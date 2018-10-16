Матч начался в высоком темпе и уже на третьей минуте «Амур» получил удаление, которое заработал вратарь команды Евгений Аликин. Численное преимущество рижан ничего не дало, зато «Амур» смог организовать контратаку и поразить ворота Гудлевскиса. Гол на счету Павла Дедунова.

Во второй половине первого периода «Амур» заработал два удаления в течении одной минуты, правда, рижане впятером против троих смогли поиграть лишь три секунды — удаление заработал Матиас Мюттюнен.

В начале второго периода хорошая возможность сравнять была у Микелиса Редлихса, но тот, после паса Лауриса Дарзиньша, не попал в пустые ворота. На льду проходила равная и активная игра, но не хватало острых моментов у ворот обеих команд. В концовке периода мог отличиться самый результативный игрок «Динамо» швед Линус Виддель, но его бросок мастерски отразил Аликин.

Третий период также сохранил высокий темп игры, но по-прежнему не хватало голевых моментов. Рижане, желающие отыграться, создавали прессинг ворот «Амура», но хабаровчане умело и дисциплинированно оборонялись, не позволив подопечным Гирта Анкипанса создать что-нибудь стоящее у собственных ворот.