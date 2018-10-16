Ученые научились определять депрессию у пользователей Facebook

В университете Пенсильвании ученые заявили, что научились с высокой точностью определять состояние депрессии у пользователей Facebook. Об этом в понедельник, 15 октября, сообщается на сайте Национальной академии наук США.
Отмечается, что во время своего исследования ученые проанализировали данные 683 пользователей соцсети, которые обращались за медпомощью. У 114 из них была подтверждена депрессия, остальная выступили в качестве контрольной группы.
Особое внимание ученые обращали на лексику пользователей, длину постов, их периодичность.
Благодаря проделанной работе группе исследователей удалось диагностировать депрессию по постам за полгода с точностью 62%, за три месяца - 72%. Как сообщается, лексика людей, находящихся продолжительное время в подавленном состоянии, содержала много эмоциональных слов.