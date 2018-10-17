Ср, 17.10.2018
Я понимаю, что Olainfarm - лакомый кусок, и многие хотят его откусить. Но, боюсь, что пока этот кусок будут делить нынешними методами, его ценность значительно упадет. Салвис Лапиньш, представитель миноритарных акционеров Olainfarm

Записался и не пришел: Детская больница хочет штрафовать таких пациентов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: LETA

В этом году 22 907 пациентов записались и не пришли на визит к врачу в Детскую клиническую университетскую больницу. Чтобы дисциплинировать родителей, которые регулярно не предупреждают о том, что они не придут по записи к врачу, больница рассматривает возможность введения штрафных санкций.

Статистика Детской больницы показывает, что с января по октябрь нынешнего года 14% или почти 23 000 пациентов с семьями, не пришли на консультацию к врачу и не посчитали нужным сообщить о своей неявки в медучреждение. 

А в это время сотни детей по всей Латвии ждут заветного звонка из больницы: "Освободилось место, приходите на прием к доктору". 

Больница напоминает, что отказаться от визита к врачу можно 4 способами. В электронном виде, заполнив форму «Отказ» на домашней страничке больницы, написав электронное письмо на адрес poliklinika@bkus.lv, отправив ответное сообщение со словом «Отказать» на полученное смс (присылают пациентам, чтобы напомнить о записи), а также позвонив по телефону 80708866.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ