Записался и не пришел: Детская больница хочет штрафовать таких пациентов

Статистика Детской больницы показывает, что с января по октябрь нынешнего года 14% или почти 23 000 пациентов с семьями, не пришли на консультацию к врачу и не посчитали нужным сообщить о своей неявки в медучреждение.

А в это время сотни детей по всей Латвии ждут заветного звонка из больницы: "Освободилось место, приходите на прием к доктору".