Записался и не пришел: Детская больница хочет штрафовать таких пациентов

В этом году 22 907 пациентов записались и не пришли на визит к врачу в Детскую клиническую университетскую больницу. Чтобы дисциплинировать родителей, которые регулярно не предупреждают о том, что они не придут по записи к врачу, больница рассматривает возможность введения штрафных санкций.
Статистика Детской больницы показывает, что с января по октябрь нынешнего года 14% или почти 23 000 пациентов с семьями, не пришли на консультацию к врачу и не посчитали нужным сообщить о своей неявки в медучреждение.
А в это время сотни детей по всей Латвии ждут заветного звонка из больницы: "Освободилось место, приходите на прием к доктору".
Больница напоминает, что отказаться от визита к врачу можно 4 способами. В электронном виде, заполнив форму «Отказ» на домашней страничке больницы, написав электронное письмо на адрес poliklinika@bkus.lv, отправив ответное сообщение со словом «Отказать» на полученное смс (присылают пациентам, чтобы напомнить о записи), а также позвонив по телефону 80708866.