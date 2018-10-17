Дзинтарс: помимо названных может появиться новый кандидат в премьеры

"Легко один раз получить хороший результат на выборах под лозунгом "все воры, все плохо, всех посадим в тюрьму и всем раздадим", но намного труднее сделать так, чтобы потом избиратель не разочаровался. Фактически, то, чего мы ждем от этих так называемых новых партий - это революция, новое 15 мая. [ред. - 15 мая 1934 года Карлис Улманис совершил государственный переворот.] Но ясно, что никакого 15 мая не будет, они на самом деле не знают, как его совершить. И не все общество хотело 15 мая, не все общество считает, что реформы, которые были, абсолютно неправильны", - сказал политик.