Дзинтарс: помимо названных может появиться новый кандидат в премьеры

В процессе формирования правительства более чем вероятно, что помимо названных может появиться новый кандидат в премьер-министры, заявил лидер национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Райвис Дзинтарс газете "Diena".
По мнению Дзинтарса, партии, которые стартовали на выборах с тезисом "Все плохо", сейчас не могут представить содержательное предложение по работе правительства.
"Легко один раз получить хороший результат на выборах под лозунгом "все воры, все плохо, всех посадим в тюрьму и всем раздадим", но намного труднее сделать так, чтобы потом избиратель не разочаровался. Фактически, то, чего мы ждем от этих так называемых новых партий - это революция, новое 15 мая. [ред. - 15 мая 1934 года Карлис Улманис совершил государственный переворот.] Но ясно, что никакого 15 мая не будет, они на самом деле не знают, как его совершить. И не все общество хотело 15 мая, не все общество считает, что реформы, которые были, абсолютно неправильны", - сказал политик.
Дзинтарс считает, что Новая консервативная партия (НКП), исключив СЗК из круга своих партнеров, фактически создала ситуацию, когда при выходе из коалиции каждого следующего или при его упрямстве возникает тупик. "Любой министр будет чувствовать себя как на чемоданах. Такая ситуация определенно не способствует развитию государства", - сказал политик. Он считает, что лучшей моделью является коалиция из шести партий.