Борданс упрекает партнеров по переговорам в закулисных играх

По его мнению, НКП повела себя иначе и от этого стала неудобна другим партнерам. Для НКП самое важное - добиться открытости и доверия между потенциальными партнерами.

Как сообщалось, НКП первой предложила модель будущей коалиции с распределением министерских должностей, не включив в нее Союз "зеленых" и крестьян (СЗК). Другие правоцентристские партии приняли предложение очень сдержанно, заявив, что сначала нужно договориться о задачах правительства. Борданс подчеркнул, что НКП не изменит своего отношения к СЗК.

По мнению Борданса, переговоры о формировании правительства идут в нормальном направлении, все обсуждают план НКП. Партия хочет, чтобы "примерно к сегодняшнему дню" партнеры сформулировали бы свое отношение к предложению НКП, за чем последует работа над задачами правительства в конкретных отраслях.

Разъясняя спорные вопросы в предложении НКП, Борданс заявил, что не видит причин, почему министр иностранных дел должен быть политиком -"всегда есть какая-то геополитическая ситуация", а "Brexit" - это просто выход из ЕС одной страны.

Пост министра финансов предложен другой партии, чтобы "предложение было мотивирующим", а Министерство экономики предложено "KPV LV", потому что эта партия в предвыборной кампании ставила акцент на отмену компонента обязательной закупки (КОЗ). Министерством охраны среды и регионального развития НКП хотела бы руководить сама, потому что оно играет значительную роль в распределении фондов ЕС и позволяет "присматривать" за работой Рижской думы.