Ср, 17.10.2018
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В конце недели похолодает, солнца будет меньше

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ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Начиная с пятницы в Латвию придет более холодный воздух, прогнозирует "Global Forecast System".

Уже в четверг в Курземе усилится облачность, в ночь на пятницу пройдут небольшие кратковременные дожди. В конце недели ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Начиная с пятницы дневная температура будет не выше +9..+14 градусов, по ночам опустится немного ниже нуля.

В ночь на понедельник на побережье ожидается порывистый ветер. На следующей неделе в отдельные дни будет ветрено и дождливо.

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