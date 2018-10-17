В конце недели похолодает, солнца будет меньше
17 октября 2018, 9:31
Начиная с пятницы в Латвию придет более холодный воздух, прогнозирует "Global Forecast System".
Уже в четверг в Курземе усилится облачность, в ночь на пятницу пройдут небольшие кратковременные дожди. В конце недели ожидается переменная облачность без существенных осадков.
Начиная с пятницы дневная температура будет не выше +9..+14 градусов, по ночам опустится немного ниже нуля.
В ночь на понедельник на побережье ожидается порывистый ветер. На следующей неделе в отдельные дни будет ветрено и дождливо.