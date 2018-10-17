В конце недели похолодает, солнца будет меньше

Уже в четверг в Курземе усилится облачность, в ночь на пятницу пройдут небольшие кратковременные дожди. В конце недели ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Начиная с пятницы дневная температура будет не выше +9..+14 градусов, по ночам опустится немного ниже нуля.