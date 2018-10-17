СМИ: банк Nordea может быть причастен к отмыванию денег

По данным газеты Dagens Industri, в полученных документах речь идет о финансовых сделках примерно на 1,5 млрд шведских крон (145 млн евро).

По информации Reuters, официальное расследование еще не начато, пишет Majandus24.

Документы были предоставлены инвестиционным фондом Hermitage Capital Management, от которого в свое время поступила информация о возможном отмывании денег в эстонском филиале банка Danske.

В Швеции расследованием случаев отмывания денег обычно занимается окружной прокурор.