СМИ: банк Nordea может быть причастен к отмыванию денег

Занимающийся расследованием дела об отмывании денег шведский госслужащий получил информацию, согласно которой банк Nordea мог нарушить связанные с отмыванием денег правила, сообщили СМИ во вторник.
По данным газеты Dagens Industri, в полученных документах речь идет о финансовых сделках примерно на 1,5 млрд шведских крон (145 млн евро).
По информации Reuters, официальное расследование еще не начато, пишет Majandus24.
Документы были предоставлены инвестиционным фондом Hermitage Capital Management, от которого в свое время поступила информация о возможном отмывании денег в эстонском филиале банка Danske.
В Швеции расследованием случаев отмывания денег обычно занимается окружной прокурор.
Представители банка Nordea отметили в своем ответе Reuter, что они в курсе ситуации с документами, переданными Hermitage Capital Management. По сообщению банка, он всегда извещал власти стран, где вел свою деятельность, о подозрительных денежных переводах.